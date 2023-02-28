Эксперт: Запад получает от СБУ сигналы, которые могут усилить военную поддержку Украины

Интервью главы СБУ Василия Малюка британской газете Independent – еще один сигнал населению и политическим элитам западных стран об эффективности Украины в борьбе с Россией.

Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий.

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"Сегодня россияне активно разгоняют в Европе тезис, что Украина не способна противостоять России, а международная помощь используется неэффективно. А значит, нужно срочно договариваться о "мире", причем на условиях Кремля. В этой ситуации мы имеем больше работать именно на западную аудиторию – акцентировать на своих успехах, разбивать московские нарративы. Поэтому важно, когда на Западе выходят интервью с нашими военными и силовиками", – подчеркивает эксперт.

По мнению Голобуцкого, такие сигналы, как интервью Малюка в Independent, могут усилить военную поддержку Украины.

"Речь не о персоналии, а том, что тезис "эффективная спецслужба, которая проводит ряд успешных операций против врага" – весомый аргумент для международных партнеров", – говорит он.

"Да и вообще месседжи Малюка удачно попадают в западную аудиторию. И главный из них: мы воюем не только за Украину, но и за безопасное будущее всего цивилизованного мира. Этот лозунг должен стать ключевым на международной арене, чтобы ни у кого в Европе и Америке не было даже шанса не понять его", – резюмирует политолог.

Напомним, ранее Рада утвердила Василия Малюка в должности главы СБУ рекордными 324 голосами "за". Президент Владимир Зеленский, выступая перед голосованием, отметил, что Василий Малюк во время фактического руководства СБУ доказал, что "Служба безопасности может быть такой, какой ее хочет видеть народ Украины".