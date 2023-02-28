Про це пише політолог Олексій Голобуцький.

До теми Україна переможе: очільник СБУ передав "простий меседж" Путіну

"Сьогодні росіяни активно розганяють в Європі тезу, що Україна не здатна протистояти Росії, а міжнародна допомога використовується неефективно. А отже потрібно терміново домовлятись про "мир", причому на умовах Кремля. В цій ситуації ми маємо більше працювати саме на західну аудиторію – акцентувати на своїх успіхах, розбивати московські наративи. Тому важливо, коли на Заході виходять інтерв’ю з нашими військовими та силовиками", – підкреслює експерт.

На думку Голобуцького, такі сигнали, як інтерв’ю Малюка в Independent, можуть посилити військову підтримку України.

"Мовиться не про персоналії, а про те, що теза "ефективна спецслужба, яка проводить низку успішних операцій проти ворога" – вагомий аргумент для міжнародних партнерів", – каже він

"Та й загалом меседжі Малюка вдало потрапляють у західну аудиторію. І головний з них: ми воюємо не тільки за Україну, а й за безпечне майбутнє усього цивілізованого світу. Це гасло має стати ключовим на міжнародній арені, щоб ні в кого у Європі та Америці не було навіть шансу не зрозуміти його", – резюмує політолог.

Нагадаємо, раніше Рада затвердила Василя Малюка на посаді голови СБУ рекордними 324 голосами "за". Президент Володимир Зеленський, у виступі перед голосуванням, зазначив, що Василь Малюк під час фактичного керівництва СБУ довів, що "Служба безпеки може бути такою, якою її хоче бачити народ України".