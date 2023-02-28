І також попри зусилля окупантів на різних фронтах, Україна переможе. Про це розповів генерал-майор, голова СБУ Василь Малюк.
Варте уваги СБУ переграє росіян у контррозвідувальній діяльності, агентів затримують щодня, – експерт
Росія атакує не лише на полі бою
Останнім часом окупанти намагаються посилити свій наступ та відібрати відвойовані Україною території. Однак загрози з боку Росії є не лише на фізичному фронті. Так, з початку повномасштабного вторгнення СБУ:
- порушила понад 64 тисячі кримінальних проваджень проти російських сил, майже половина з яких – це воєнні злочини,
- викрила або затримала 360 ворожих агентів.
Також українцям вдалося відбити тисячі кібератак, кількість яких зросла. Так, за словами Василя Малюка, Росія здійснює щонайменше 10 кібератак на день. Наприклад, якщо у 2020 році СБУ зафіксувала 800 кібератак, а у 2021 році близько 2 тисяч, то після повномасштабного вторгнення – понад 4500. При чому хакерські атаки фіксувалися разом із ракетними ударами.
Наразі Росія здійснює в середньому понад 10 кібератак щодня… Цілі у них різні: державні ресурси, об’єкти критичної інфраструктури тощо. Але ми успішно протидіємо ворогу і в кіберпросторі,
– сказав він.
Просте послання Путіну
Однак попри всі старання Росії на фронті, у кіберпросторі та всередині України силами своїх агентів, генерал-майор переконаний, що Україна переможе. І при цьому підкреслює, що як і будь-який українець, він не має "ілюзій щодо Путіна та його мотивів у цій війні".
Тому мій меседж (йому – 24 Канал) простий: ви ніколи не зламаєте і не знищите нас. Ми боремося не лише за майбутнє України, а й за безпечне майбутнє всього цивілізованого світу,
– сказав Василь Малюк.
Останні затримання СБУ
- 27 лютого стало відомо, що правоохоронці України знешкодили агентуру ФСБ, яка діяла на користь Росії на Одещині. Ба більше, вдалося затримати її організатора.
- Раніше СБУ змогла затримати кримінального авторитета, відомого як "смотрящий" за Кривим Рогом. Він протягом майже 10 років тероризував мешканців Кривого Рогу та Криворізького району, а також контактував з представниками злочинного середовища Росії.
- Викрила та заарештувала СБУ й рекрутера, який вербував українських тюремників у ПВК "Вагнера" та обіцяв їм грошову винагороду у розмірі від 2 до 4 тисяч доларів на місяць. Тепер йому загрожує позбавлення волі за статтею про державну зраду.
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