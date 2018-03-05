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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Эксперт рассказал, почему "Газпром" решил пойти против "Нафтогаза"

21:01, 5 марта 1277 Читати новину українською

Украинские эксперты говорят, что события первых дней марта не что иное как месть Москвы Киеву за решение Стокгольмского суда, который обязал "Газпром" выплатить украинскому "Нафтогазу" 2,5 миллиардов долларов.

Об этом в прямом эфире 24 Канала рассказал эксперт "Майдана иностранных дел" Александр Хара.

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Хара отметил, что уменьшение давления газа на "Северном потоке" и попытки "Газпрома" разорвать соглашение с "Нафтогазом" не является спором компаний, это спор стран. Ведь на протяжении всей независимости Украины энергетика была рычагом влияния для того, чтобы получать дивиденды не только в экономической сфере, а в основном в политической. Стоит вспомнить, что базирование Черноморского флота в Крыму было обусловлено низкими ценами на газ. Таким образом нашу безопасность фактически покупали.

Также эксперт отметил, что главным внешнеполитическим инструментом России является коррупция через энергетический сектор. Они помогают создавать "псевдоэлиты" и через них конвертируют бешеные деньги. Стоит вспомнить олигархов, которые получили деньги таким путем и пытались влиять на парламент. Они блокировали решения, которые касались интеграции Украины в евроатлантические структуры.

Фактически такая ситуация была всегда, однако при Путине это стало ключевым инструментом. Такая нервная реакция на решение Стокгольмского суда вызвана тем, что старая схема ломается и Россия больше не имеет возможности влиять на Украину,
— отметил Александр Хара.

"Путинский режим использует все имеющиеся инструменты, начиная от оккупации на Донбассе и заканчивая поддержкой "пятой колонны", которые могут подорвать суверенитет и независимость Украины", — резюмировал эксперт.

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Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. 2 марта "Газпром" заявил о расторжении контрактов с украинским "Нафтогазом". В понедельник, 5 марта, в "Газпроме" заверили, что компания официально направила соответствующее сообщение в "Нафтогаз". Зато в "Нафтогазе" заявили, что не намерены разрывать соглашение с "Газпромом" по транзиту газа. Оно будет действовать до 31 декабря 2019 года.

Что такое пятая колонна? Это люди, чьи действия вызывают тревогу в стране, а их связи с заграницей остаются тайной для широкой общественности: диверсанты, саботажники, внутренние враги. Деятельность пятой колонны разделяют на два периода: мирное и военное время. Военная — действует непосредственно во время агрессии, политическая — используется врагом непрерывно.

Теги: Новости Украины Новости России Газпром Газовый конфликт Нафтогаз
Источник: 24 Канал
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