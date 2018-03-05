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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Експерт розповів, чому "Газпром" вирішив піти проти "Нафтогазу"

20:56, 5 березня 1485 Читать новость на русском

Українські експерти говорять, що події перших днів березня не що інше як помста Москви Києву за рішення Стокгольмського суду, який зобов'язав "Газпром" сплатити українському "Нафтогазу" 2,5 мільярдів доларів.

Про це у прямому ефірі 24 Каналу розповів експерт "Майдану закордонних справ" Олександр Хара.

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Хара зазначив, що зменшення тиску газу на "Північному потоці" та намагання "Газпрому" розірвати угоду із "Нафтогазом" не є суперечкою компаній, це суперечка країн. Адже впродовж усієї незалежності України енергетика була важелем впливу для того, аби отримувати дивіденди не лише в економічній сфері, а здебільшого в політичній. Варто згадати, що базування Чорноморського флоту в Криму було обумовлене низькими цінами на газ. Таким чином нашу безпеку фактично купували.

Також експерт наголосив, що головним зовнішньополітичним інструментом Росії є корупція через енергетичний сектор. Вони допомагають створювати "псевдоеліти" і через них конвертують шалені гроші. Варто згадати олігархів, які здобули гроші таким шляхом та намагалися впливати на парламент. Вони блокували рішення, які стосувалися інтеграції України до євроатлантичних структур.

Фактично така ситуація була завжди, проте при Путіні це стало ключовим інструментом. Така нервова реакція на рішення Стокгольмського суду викликана тим, що давня схема ламається і Росія більше не має можливості впливати на Україну,
– зауважив Олександр Хара.

"Путінський режим використовує всі наявні інструменти, починаючи від окупації на Донбасі і закінчуючи підтримкою "п’ятої колони", які можуть підірвати суверенітет та незалежність України", – резюмував експерт.

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Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. 2 березня "Газпром" заявив про розірвання контрактів з українським "Нафтогазом". У понеділок, 5 березня, у "Газпромі" запевнили, що компанія офіційно направила відповідне повідомлення в "Нафтогаз". Натомість у "Нафтогазі" заявили, що не мають намір розривати угоду з "Газпромом" щодо транзиту газу. Вона діятиме до 31 грудня 2019 року.

Що таке п'ята колона? Це люди, чиї дії викликають тривогу у країні, а їхні зв'язки із закордоном залишаються таємницею для широкого загалу: диверсанти, саботажники, внутрішні вороги. Діяльність п'ятої колони поділяють на два періоди: мирний та воєнний час. Воєнна – діє безпосередньо під час агресії, політична – використовується ворогом безперервно.

Теги: Новини України Газовий конфлікт Нафтогаз Новини Росії Газпром
Джерело: 24 Канал
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