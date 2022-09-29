Могут ли отключить отопление многоэтажкам с долгами: мнение экспертов

В Украине активно готовятся к отопительному сезону. В начале осени украинцам, живущим в многоэтажках, стали приходить предупреждения, что отопление им включат, когда они погасят предыдущую задолженность.

Могут ли отключить отопление за неуплату долга, рассказали эксперты. По их мнению, такое решение является незаконным и противоправным.

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Останутся ли батареи должников холодными

В преддверии старта отопительного сезона украинцы начали интересоваться, могут ли их не подключить к отоплению из-за неоплаченных платежей. Эксперты утверждают, что тепло в квартирах зависит от поставок газа в теплокоммунэнерго (ТКЭ).

Координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "Опора" Татьяна Бойко объясняет, что массовые неуплаты за услуги приводят к задержкам расчета предприятия за газ. Это может привести к задержке в поставках отопления.

Требования о своевременной оплате за газ выдвигает НАК "Нафтогаз", и при наличии долга НАК просто не даст ТКЭ газа. Поэтому в случае задолженности тепла в домах может не быть, хотя от людей законодательство и не требует своевременной оплаты,

– говорит Татьяна.

Однако важно отметить, что на ситуацию может повлиять вливание средств из местных бюджетов. Они компенсируют задолженность населения.

Оксана Продан, советница главы Ассоциации городов Украины по муниципальным вопросам, прогнозирует, что крупные города, например Киев, будут "кормить" свои ТКЭ. Тогда тепло в многоквартирных домах будет.

Но маленькие населенные пункты, скорее всего, не смогут покрыть неуплаты своих граждан. Там поставки отопления могут быть задержаны.

Эксперты единогласно отрицают вероятность отключения отопления за неуплату долга. По их словам, Кабмин запретил это делать до конца военного положения.

Однако максимум, что может угрожать – затягивание подключения к теплу до середины ноября или позже,

– утверждает Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг.

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Отопительный сезон в Украине: последние новости

В этом году для украинцев зима будет сложной. Однако украинцы, которые подпадают под критерии, смогут получить помощь от государства в виде субсидии.

Украинцев также призывают запастись вещами, которые помогут в случае перебоев электроэнергии. Среди списка – туристическая горелка, газовый обогреватель, генератор и фонарик.

Украина тщательно готовится к зиме. Премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге заявил, что наша страна рассчитывает получить дополнительные 2 миллиарда кубов газа от США.

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