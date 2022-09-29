Чи можуть відключити опалення за несплату боргу, розповіли експерти. На їхню думку, таке рішення є незаконним та протиправним.

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Чи залишаться батареї боржників холодними

Напередодні старту опалювального сезону українці почали цікавитися, чи можуть їх не під'єднати до опалення через неоплачені платіжки. Експерти стверджують, що тепло у квартирах залежить від постачання газу до теплокомуненерго (ТКЕ).

Координаторка житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі "Опора" Тетяна Бойко пояснює, що масові несплати за послуги призводять до затримок розрахунку підприємства за газ. Це може спричинити затримку в постачанні опалення.

Вимоги щодо своєчасної оплати за газ висуває НАК "Нафтогаз", і за наявності боргу НАК просто не дасть ТКЕ газу. Тому у разі заборгованості тепла у будинках може не бути, хоча від людей законодавство і не вимагає своєчасної оплати,

– каже Тетяна.

Проте, важливо зазначити, що на ситуацію може повпливати вливання коштів з місцевих бюджетів. Вони компенсують заборгованість населення.

Жителям маленьких міст буде складніше

Оксана Продан, радниця голови Асоціації міст України з муніципальних питань, прогнозує, що великі міста, наприклад Київ, "годуватимуть" свої ТКЕ. Тоді тепло у багатоквартирних будинках буде.

Натомість маленькі населені пункти, скоріш за все, не зможуть покрити несплати своїх громадян. Там постачання опалення можуть затримати.

Експерти одноголосно заперечують ймовірність відключення опалення за несплату боргу. За їхніми словами, Кабмін заборонив це робити до кінця воєнного стану.

Однак максимум, що може загрожувати, – затягування підключення до тепла до середини листопада чи пізніше,

– стверджує Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг.

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Опалювальний сезон в Україні: останні новини

Цього року для українців зима буде складною. Проте ті українці, які підпадають під критерії, зможуть отримати допомогу від держави у вигляді субсидії.

Українців також закликають запастись речами, що допоможуть у випадку перебоїв електроенергії. Серед списку – туристичний пальник, газовий обігрівач, генератор та ліхтарик.

Україна ретельно готується до зими. Премʼєр-міністр Денис Шмигаль під час брифінгу заявив, що наша країна розраховує отримати додаткові 2 мільярди кубів газу від США.

Нагадаємо, що Україна готова до опалювального сезону, за даними Дениса Шмигаля, понад 88%. Прем'єр-міністр додав, що головне завдання – у найкоротший термін вийти на 100% готовності.

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