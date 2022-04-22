Экспограничник из Луганщины, в феврале перешедший на сторону России, получил подозрение
22 апреля 2022 , 14:07Читати новину українською
Источник:Офис Генерального прокурора
На Луганщине сообщили о подозрении в государственной измене бывшему пограничнику. В феврале 2022 он предал присягу и перешел на сторону России.
Сознательно сотрудничал с российскими преступниками
Известно, что тогда же, в феврале, экспограничник прошел собеседование с представителями оккупационной администрации России, захватившими власть в Луганской области.
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Он добровольно решил вступить в ряды новой незаконной структуры.
Так, подозреваемый вступил в должность "работника милиции" так называемой "народной милиции" квазиреспублики.
Что ему угрожает
Поэтому бывшему пограничнику заочно сообщили о подозрении в государственной измене в условиях военного положения.Справка. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.
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