Экспограничник из Луганщины, в феврале перешедший на сторону России, получил подозрение

На Луганщине сообщили о подозрении в государственной измене бывшему пограничнику. В феврале 2022 он предал присягу и перешел на сторону России.

Сознательно сотрудничал с российскими преступниками

Известно, что тогда же, в феврале, экспограничник прошел собеседование с представителями оккупационной администрации России, захватившими власть в Луганской области.

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Он добровольно решил вступить в ряды новой незаконной структуры.

Так, подозреваемый вступил в должность "работника милиции" так называемой "народной милиции" квазиреспублики.

Что ему угрожает

Поэтому бывшему пограничнику заочно сообщили о подозрении в государственной измене в условиях военного положения.

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Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срокс конфискацией имущества.