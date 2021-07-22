Помогал России во время оккупации Крыма: экс-помощнику командира сообщили о подозрении
Источник:Прокуратура Крыма и Севастополя
Экс-помощнику командира Керченского отряда морской охраны Госпогранслужбы Украины сообщили о подозрении. Вероятно, он совершил государственную измену.
Прокуратура утверждает, что он помогал России в оккупации Крыма в марте 2014 году. Именно тогда он предоставил стране-оккупанту доступ к воинской части.
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Помогал оккупантам в Крыму
Прокуратуры Крыма и города Севастополя сообщила о подозрении бывшему помощнику командира Керченского отряда морской охраны Госпогранслужбы. Подозрение касается государственной измены.
Следователи выяснили, что подозреваемый в марте 2014 года помог оккупантам и действовал против Украины:
- вопреки утвержденному плану реагирования в случае возникновения чрезвычайной ситуации, отдал приказ сдать оружие в комнату хранения и лично проконтролировал его выполнение;
- так он оказал помощь окупанту в доступе к воинской части №1472 Керченского отряда морской охраны ГПСУ.
- Также экс-чиновник имел доступ к личным данным военнослужащих и воспользовался этим.
Способствовал незаконному предоставлению гражданства России работникам указанной воинской части,
– заявили в ведомстве.
Он составлял списки военнослужащих для передачи их спецслужбам России.
Последние дела по госизмене: кратко
- 8 июля украинские следователи завершили расследование против заместителя командующего черноморского флота. Военнослужащего будут судить по нескольким статьям. Одна из них – государственная измена.
- 5 июля сообщили, что ФСБ завербовала сотрудника Минюста во время его поездок в оккупированный Крым. Мужчине вручили подозрение в подготовке к госизмене. Суд Киева освободил чиновника от уголовной ответственности. Ведь он сам сдался правоохранителям. Уголовное производство закрыли.
- 21 июля суд вынес приговор – украинец, который шпионил в пользу России, проведет в тюрьме 8 лет за государственную измену. Он собирал данные о разработках отечественного военного вооружения в ракетостроительной отрасли.