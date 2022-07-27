Зеленский обещает сделать Украину одним из гарантов энергетической безопасности Европы

Благодаря объединению энергетических систем Украины и Европы, которое прошло в марте 2022 года, мы начали экспортировать электроэнергию. Сейчас наша страна готовится к увеличению экспорта электричества.

Об этом заявил в новом обращении за 27 июля глава государства Владимир Зеленский. 24 канал передает детали.

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Как подчеркнул президент, наш экспорт позволяет Украине не только иметь валютную выручку, но и помогать нашим партнерам выстоять против российского энергетического давления.

Постепенно сделаем Украину одним из гарантов энергетической безопасности Европы именно за счет нашего внутреннего производства электричества,

– заверил он.

И отметил, что, несмотря на такую войну, нам удалось обеспечить рекордный срок присоединения энергосети Украины к энергосистеме всей Европы.

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