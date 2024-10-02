Рассматривает ли Украина экспорт своего оружия за границу сейчас: Камышин ответил

Украина начала производить больше собственного оружия. Советник президента прокомментировал, будет ли наше государство продавать его за границу.

Александр Камышин рассказал, что Украина ищет возможности восполнить пробелы в производстве вооружения. Одним из возможных вариантов является экспорт украинского оружия. В то же время это может происходить при определенных условиях, передает корреспондент 24 Канала.

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Лучший инструмент – средства партнеров

Александр Камышин отметил, что в 2024 году наши производственные возможности больше, чем закупочный бюджет.

На следующий год у нас примерно такая же сохраняется пропорция. Мы видим, что мы будем способны произвести не менее, чем 30 миллиардов долларов продукции, но мы не видим, как нам будет финансироваться местный бюджет, это более чем 10 миллиардов долларов,

– объяснил Камышин.

Поэтому он подчеркнул, что надо искать возможность, как загрузить эти производства. По его словам, для нас лучший инструмент – это средства наших партнеров, которые позволят закупать украинское.

В то же время он вспомнил, что еще в прошлом году это казалось нереальным. На сегодня есть первые 750 миллионов подтвержденного финансирования от союзников на закупку произведенного в Украине вооружения военной техники.

В то же время он подчеркнул, что, отвечая за производство, есть вера в то, что наши способности должны быть загружены полностью, или контрактами, или возможностью экспортировать вооружение и технологии на определенных условиях.