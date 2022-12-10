Беларусь согласилась на транзит украинского зерна без предварительных условий, – ООН

Украина и международные партнеры продолжают искать способы экспорта продовольствия из нашей страны. Накануне стало известно, что украинское зерно может быть перевезено транзитом через Беларусь.

Об этом сообщили в ООН. В Организации также отметили, что Беларусь не озвучивала никаких дополнительных условий в обмен на возможность транспортировать украинское зерно.

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Зерно через Беларусь будет отправляться в Литву

Об этом стало известно после встречи Генерального секретаря Антониу Гутерриша с замминистра иностранных дел Беларуси Юрия Амбразевича. Последний заверил, что страна без предварительных условий согласится на транзит украинского зерна. Оно будет ехать через Беларусь в порты Литвы, откуда продолжит свой путь.

Прямых условий Беларусь не ставила. В то же время Амбразевич решил попытаться пролоббировать интересы страны. В ходе встречи с Гутерришем он повторил просьбу правительства своего государства. Речь идет о возможности экспортировать удобрения. Напомним, что соответствующая опция под санкциями.

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