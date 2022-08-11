Одно судно с украинским зерном не смогло выйти из Черноморского порта: какая причина

В четверг 11 августа одно из судов с украинским зерном не смогло покинуть Черноморский порт. Рассказываем, что стало причиной этого.

Украина продолжает использовать "зерновой коридор" для экспорта продовольствия. Для этого из трех портов нашего государства ежедневно отправляются суда, следующие в Турцию, а оттуда – в пункты назначения.

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Одно судно не покинуло Черноморский порт

Как отмечают в Министерстве обороны Турции, одно из судов не смогло покинуть порт Черноморска. Оно сегодня, 11 августа, должно было отправиться с украинским зерном дальше. А причиной тому стала плохая погода, а также состояние моря. Так что моряки решили не рисковать драгоценным грузом.

В ведомстве также сообщили, что в Украину направляются еще два судна. До этого они прошли проверку в порту Турции.

Судно Razoni пришвартовалось в Турции

Заметим, что накануне судно Razoni, которым должны были доставить 26 тысяч тонн кукурузы в Ливан, прибыло в турецкий порт Мерсин. Добавим, что в пункте назначения груз принять не захотели, его заказчика не устроила несколькомесячная задержка, связанная с войной в Украине.

Напомним, что Razoni – первое судно, покинувшее Одессу после разблокирования портов Украины. Оно отправилось в Турцию еще 1 августа, а 7 должно было прибыть в Триполи. Но поскольку от груза отказались, его вернули в Турцию, где он сейчас и находится.

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