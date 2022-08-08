россия пообещала не нападать на торговые суда и порты, приобщенные к зерновому соглашению, – СМИ

Суда, экспортирующие украинское зерно через Черное море, будут защищены 10-мильной буферной зоной.

Напомним, что после соглашения об экспорте украинского зерна первые суда, застрявшие в Украине из-за полномасштабного вторжения россии, вышли на пробные рейсы.

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Компании переживают за своих работников

Страховщики и судоходные компании ищут более подробную информацию о том, как зеленый коридор будет работать для пустых судов, которые будут заходить в украинские порты.

Кроме того, компании хотят быть уверенными в том, что путешествие по Черному морю будет безопасным – без мин и нападений на корабли и экипажи.

Стороны не будут принимать никаких нападений на торговые суда или другие гражданские суда и портовые сооружения, задействованные в этой инициативе,

– говорится в соглашении "Порядок для торговых судов".

Кто будет наблюдать за соглашением

За соглашением наблюдает Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле, состоящий из турецких, украинских и российских военных, а также представителей ООН.

Согласно согласованным процедурам, СКЦ будет предоставлять информацию о планируемом движении судов морским гуманитарным коридором. Ее передадут военным россии, Украины и Турции для предотвращения "инцидентов".

Затем, когда судно будет двигаться по морскому гуманитарному коридору, его будут защищать буферной зоной в 10 морских миль вокруг.

Ни одно военное судно, самолет или БпЛА не будут приближаться ближе чем на 10 морских миль к торговому судну, проходящему через Морской гуманитарный коридор, за исключением территориальных вод Украины,

– говорится в документе.

Напомним, что недавно первое судно с украинским зерном прибыло в конечный пункт назначения – 8 августа оно пришвартовалось в Турции.

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