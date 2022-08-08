Нагадаємо, що після угоди про експорт українського зерна перші судна, які застрягли в Україні через повномасштабне вторгнення росії, вийшли до пробних рейсів.

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Компанії переймаються за своїх працівників

Страховики та судноплавні компанії шукають більше детальнішої інформації про те, як зелений коридор працюватиме для порожніх суден, які заходитимуть до українських портів.

Крім того, компанії хочуть бути впевненими у тому, що подорож Чорним морем буде безпечною – без мін та нападів на кораблі й екіпажі.

Сторони не будуть вживати жодних нападів на торгові судна або інші цивільні судна та портові споруди, задіяні в цій ініціативі,

– мовиться в угоді "Порядок для торгових судів".

Хто спостерігатиме за угодою

За угодою спостерігає Спільний координаційний центр (СКЦ) у Стамбулі, який складається з турецьких, українських й російських військових, а також представників ООН.

Згідно з узгодженими процедурами, СКЦ надаватиме інформацію про запланований рух суден морським гуманітарним коридором. Її передадуть військовим росії, України та Туреччини для запобігання "інцидентам".

Потім, коли судно рухатиметься морським гуманітарним коридором, його захищатимуть буферною зоною в 10 морських миль навколо.

Жодне військове судно, літак чи БпЛА не наближатимуться ближче ніж на 10 морських миль до торговельного судна, що проходить через Морський гуманітарний коридор, за винятком територіальних вод України,

– мовиться у документі.

Нагадаємо, що нещодавно перше судно з українським зерном прибуло до кінцевого пункту призначення – 8 серпня воно пришвартувалося у Туреччині.

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