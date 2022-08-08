Президент Української зернової асоціації Микола Горбачьов пояснив 24 каналу, чому це не є правдою. За його словами, Україна експортує близько 70 мільйонів тонн зернових та олійних, а також є номером один серед експортерів соняшникової олії.

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Чому заява путіна це брехня

Країна брехунів виростила не одного такого сина, який може цитувати бог зна що,

– прокоментував експерт.

Він розповів, що навіть у воєнний рік наша країна забезпечила близько 10% від світового експорту пшениці.

Світовий експорт кукурудзи становить близько 180 мільйонів тонн, з яких понад 30 мільйонів тонн постачає Україна. Тобто частка нашої країни складає близько 15%.

Якщо взяти сумарно, то частка України в експорті лише зернових десь близько 12%. А якщо взяти з олійними, то близько 17% Україна постачає світу,

– зауважив Микола Горбачьов.

Україна продовжує нарощувати виробництво. У минулому сезоні ми виростили 107 мільйонів тонн. "У цьому сезоні ми скоротимо виробництво через війну. Через те, що будуть скорочені площі збирання ми очікуємо близько 70 мільйонів тонн", – додав експерт.

Україна має потенціал до 2026 року виробляти близько 115 мільйонів тонн зернових і олійних,

– підкреслив президент зернової асоціації.

За його словами, внутрішнє споживання не збільшується, тому все це зерно піде на експорт.

Прогноз Миколи Горбачьова щодо експорту зерна: дивіться відео

Експорт українського зерна: останні новини

У Міністерстві інфраструктури повідомили, що вперше від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну прибуло судно під завантаження.

Вранці 7 серпня з портів "Одеса" та "Чорноморськ" вийшов другий караван з українським продовольством. Вони прямують до портів Італії, Китаю та Туреччини та перевозять майже 170 тисяч тонн агропродукції.

У Мінінфраструктури сподіваються, що безпекові гарантії партнерів з ООН та Туреччини працюватимуть і надалі. Таким чином експорт продовольства стане стабільним та прогнозованим для всіх учасників ринку. Там також заявили, що Україні необхідно швидко вивезти 20 мільйонів тонн тогорічного врожаю. Після цього з українських портів можуть розпочати експорт нового зерна.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував прибуття першого судна з українським зерном. Президент Володимир Зеленський наголосив, що наші принципи у цьому процесі – безперервність і регулярність.

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