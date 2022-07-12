В Стамбуле пройдет четырехсторонняя встреча по экспорту зерна с участием Украины и россии

В среду, 13 июля, в Стамбуле состоится четырехсторонняя встреча делегаций Украины, Турции, ООН и россии. На ней будут обсуждаться вопросы экспорта зерна из нашего государства.

Об этом в комментарии 24 каналу рассказал спикер МИД Украины Олег Николенко. Он отметил, что пропагандисты уже исказили информацию о встрече и представляют ее как переговоры россии и Турции при участии Украины и ООН.

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Украина выступает за разблокировку вывоза зерна

Олег Николенко подчеркнул, что наше государство выступает за разблокирование вывоза заблокированного зерна из Украины через Черное море. Поэтому наше государство благодарит ООН за проявленную инициативу по этому вопросу.

Украина выступает за то, чтобы вопрос о разблокировании украинского зерна решался под эгидой ООН. В этом контексте мы благодарны генсекретарю Антониу Гутерришу за активные усилия по поиску решения, обеспечивающего безопасность южных регионов нашего государства,

– подчеркнул Николенко.

Представитель МИД объяснил, что на встрече в Стамбуле темой обсуждения будут морские коридоры для экспорта зерна. Однако ключевой позицией Украины будут гарантии безопасности.

россия ворует украинское зерно

Кроме того, что действия россиян в Черном море заблокировали украинские порты и сделали невозможным экспорт зерна, российские оккупанты еще и воруют украинское зерно.

Так 30 июня из временно оккупированного Бердянска отправился корабль "Жибек Жолы" и вывез заблокированное в порту зерно. Коллаборанты сообщали, что вывезли 7 тонн зерна, однако настоящее количество неизвестно. На следующий день посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что российский корабль с ворованным зерном прибыл в турецкий порт Карасу.

3 июля стало известно, что турецкие таможенники задержали российское судно . Василий Боднар заявил, что турецкая сторона сотрудничает с Украиной в решении дальнейшей судьбы судна. На следующий день, по данным Bloomberg, Турция начала расследование происхождения зерна, но через 2 дня корабль отпустили.

Однако вечером 6 июля турецкая сторона выпустила корабль с краденым зерном из своего порта. Украинский МИД выразил возмущение этой ситуации и призвал Турцию провести расследование и предоставить нашему государству исчерпывающий ответ на этот инцидент.

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