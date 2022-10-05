СБУ разоблачила экс-правохранительницу, "сдавшую" врагу по меньшей мере 23 украинских патриотов

СБУ продолжает разоблачать предателей Украины. В Херсонской области женщина передавала врагу данные о проукраински настроенных жителях региона.

Колаборантка рассказала о по меньшей мере 23 херсонцах. Служба безопасности Украины собрала доказательства, свидетельствующие о добровольном сотрудничестве женщины с врагом.

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За информацию коллаборантка получила "должность"

Бывшая сотрудница одного из правоохранительных органов Херсонской области была лояльна противнику и получила за это "должность" в так называемой "военно-гражданской администрации Херсонской области".

Чтобы "оправдать проявленное ей доверие" она продолжала передавать данные врагу касательно проукраинских херсонцев. В настоящее время "должностному лицу" объявлено подозрение за пособничество государству-агрессору, совершенное в составе организованной группы.

Как СБУ разоблачила предательницу в Одесской области

Злоумышленница пыталась передать вражеской разведке данные о позициях ВСУ в Одесской области. К счастью, СБУ удалось предотвратить массированный ракетный удар по подразделению украинской армии.

Местную жительницу заметили оккупанты из-за ее прокремлевских взглядов, которые она активно пропагандировала. Женщина планировала передать информацию агрессорам через анонимные мессенджеры.

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Российские агенты готовили "референдум" в Николаевской области — СБУ задержала предателей

Служба безопасности Украины задержала 2 агентов, готовивших псевдореферендум в Николаевской области. Им объявлено подозрение об оправдании, признании правомерным, отрицание вооруженной агрессии России против Украины.

Организатора "народного голосования" пока не поймали. Женщина скрывается на временно оккупированной территории страны. Правоохранители сообщили ей о подозрении заочно.

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