Экспредседатель Фонда госимущества возглавлял преступную группировку: НАБУ разоблачило миллионные хищения

НАБУ и САП разоблачили преступную группировку во главе с бывшим главой Фонда госимущества, которая за 2019 – 2021 годы завладела более 500 миллионами гривен из бюджета госпредприятий.

По делу фигурируют не менее 10 подозреваемых, но круг может быть значительно шире. НАБУ и САП установили два эпизода деятельности преступной организации.

Смотрите также Нанес Украине ущерб на 30 миллионов долларов: эксминистр Пивоварский внес залог

В течение 2019 - 2021 годов участники организации завладели более 500 миллионов гривен средств АО "Одесский припортовый завод" и АО "Объединенная горно-химическая компания",

– говорится в сообщении.

При этом отмечают, что сумма неправомерной выгоды, полученная членами преступной организации за все время контроля АО "Одесский припортовый завод", составляет более 2 миллиардов гривен.

Вероятно, речь идет о Дмитрии Синниченко.