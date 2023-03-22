У справі фігурують щонайменше 10 підозрюваних, але їхнє коло може бути значно ширшим. НАБУ і САП встановили два епізоди діяльності злочинної організації.

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Впродовж 2019 – 2021 років учасники організації заволоділи понад 500 мільйонами гривень коштів АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія",

– йдеться у повідомленні.

При цьому, зазначають, що сума неправомірної вигоди, отримана членами злочинної організації за весь час контролю АТ "Одеський припортовий завод", становить понад 2 мільярди гривень.

Зверніть увагу! У НАБУ та САП не називають імені підозрюваного, який очолив злочинне угрупування. Лише вказують, що це колишній голова Фонду держмайна. Ймовірно, мова йде про Дмитра Синниченка.