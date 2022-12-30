Бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Минские договоренности помогли сдержать наступление россиян на Донбассе. Он согласился со словами канцлера Германии Ангелы Меркель.

Олланд убежден, что Минские соглашения преследовали цель задержать российское продвижение в Украине.

Кстати говоря Противная и хочет быть в тренде, – Лукашенко пристыдил заявления Меркель о минских соглашениях

Минские соглашения на время остановили наступление россиян,

– сказал Олланд.

Украинская армия укрепилась

Он считает, что заслуга Минских договоренностей в том, что украинская армия получила возможность укрепиться. ВСУ сейчас гораздо лучше оснащены и обучены. То есть, устойчивость ВСУ в 2022 году он частично объяснил и своими дипломатическими усилиями в 2014 годах.

Это заслуга Минских договоренностей в том, что украинская армия получила такую возможность, говорит бывший президент Франции.

Олланд упоминает геополитическую ситуацию в мире

Политик добавил, что геополитическая ситуация не была благоприятна для Украины. В частности, президентство Трампа ослабило связи ЕС и США, а Европа не смогла понять, как ее зависимость от российского газа сделала ее уязвимой.

Таким образом политик подытожил, что в 2014 году Путин подумал, что время пошло в его пользу и он может осуществить дальнейшее вторжение в Украину. Это произошло в 2022 году.

Что говорила Меркель

Эксканцлер Германии Ангела Меркель ранее издала заявление, что в 2014 году было очевидно, мол, конфликт собираются заморозить. Все понимали, что проблема в Донбассе не решена.

Однако политика не оправдывала, что это дало Украине драгоценное время. По словам Меркель, Украина 2014-15 – это не сегодняшняя Украина.