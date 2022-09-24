Экс-президент Монголии призвал россиян не воевать в Украине и предложил убежище, но не всем

Бывший президент Монголии обратился к россиянам с призывом не ехать на войну против Украины. При этом он предложил убежище бурятам, тувинцам и калмыкам.

Цахиагийн Элбегдорж подчеркнул, что именно национальные меньшинства россии больше всего пострадали от действий владимира путина. То их он и призвал выезжать в Монголию. "Коренных москвичей" и "настоящих русских" такое приглашение не касается.

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Буряты, тувинцы и калмыки пострадали больше всего. Они использовались как пушечное мясо. Сотни пропали без вести. Тысячи были убиты. Мы, монгольцы, встретим вас с распростертыми объятиями и сердцем,

– заверил Элбегдорж.

Также он призвал всех россиян не бороться против украинцев, а агрессора владимира путина – не убивать людей.

Украина – лучшая страна в мире, – экс-президент Монголии

В кадре политик появился с сине-желтой лентой. Он выразил глубокий восторг Украиной и подчеркнул, что путину не удастся убить Украину и свободу.

Элбегдорж называет Украину лучшей страной в мире, ее граждан – храбрыми, а президента Владимира Зеленского – настоящим лидером.

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Элбегдорж возглавлял Монголию с 2009 по 2007 год. Его считают другом Украины. В юности политик окончил Львовский военно-политический институт по специальности "Военная журналистика". В 2011 году политика наградили Орденом Ярослава Мудрого I степени за выдающийся личный вклад в укрепление украинско-монгольских межгосударственных отношений.