Пресс-секретарь ГПСУ Плантовская, которая попрощалась с Украиной, опубликовала фото "из рая"

Бывшая пресс-секретарь Госпогранслужбы южного региона Иванна Плантовская поделилась новой партией откровенных фото. Ранее из-за похожих фотографий в сети возник скандал.

Плантовская приехала на Мальдивы. Она обнародовала фото и подписала "я в раю".

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Экс-пресс-секретарь ограничила функцию комментирования своих новых постов. Поэтому сложно сказать, как отреагировали пользователи.

Плантовская на Мальдивах / Фото со страницы Иванны:

В конце марта Плантовская намекнула, что покидает Одессу, потому что "пора двигаться дальше". Она отметила, что меняет автономера на автомобильные знаки другой страны.

Однако она резюмировала, что "Украина в сердце навсегда".

Что известно о скандале с Плантовской