Энергетики возвращают свет украинцам после российской атаки 10 октября. Стало известно, что аварийные отключения отменили в нескольких областях нашего государства.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК и АО "Запорожьеоблэнерго".

Интересно Мы знаем, что нам делать, – Зеленский ответил, есть ли возможность устроить блэкаут в Москве

В каких областях отменили аварийные отключения?

Киевская область

В ДТЭК 10 октября в 23:46 рассказали, что экстренные отключения в регионе отменены.

Все семьи Киевской области снова со светом. Работаем над точечными заявлениями,

– отметили в компании.

Глава Киевской ОВА Николай Калашник добавил, что без света в области было 110 тысяч абонентов, но благодаря слаженной работе энергетиков, спасателей и коммунальщиков все потребители региона уже запитаны.

"Все объекты критической инфраструктуры работают в штатном режиме. Стоит отметить, что сразу после атаки они, а также предприятия, важные для населения, были оперативно переведены на альтернативные источники – без паники, без сбоев, слаженно и профессионально", – пояснил чиновник.

Калашник также призвал граждан экономно потреблять электроэнергию: не включать сразу все приборы и отключать те, что не используются, чтобы избежать перегрузок.

Днепропетровская область

В 23:13 10 октября в ДТЭК рассказали, что в Днепропетровской области также отменены экстренные отключения света. Дома в регионе пока запитаны, компания работает над точечными заявками.

Запорожская область

Графики отключений электроэнергии для промышленных потребителей в Запорожской области отменены, сообщили в АО "Запорожьеоблэнерго" в 23:23 10 октября.

Относительно ограничений электроснабжения – сейчас введены, по указанию НЭК "Укрэнерго", графики аварийных отключений, которые не касаются населения – только промышленных потребителей,

– отметил глава облэнерго Андрей Стасевский.

Кстати, эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев отметил в эфире 24 Канала, что Украина имеет достаточные запасы для энергетической безопасности на зиму. Однако нельзя полностью застраховаться от всех возможных атак.

Обратите внимание! Редакция сайта 24 Канала собирает средства на автомобиль для 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Задонатить на сбор можно по этой ссылке на банке. Каждый, кто задонатит 200 гривен и более, автоматически становится участником розыгрыша iPhone 16 256GB. Подробнее – здесь.

Какой была ситуация в энергетике Украины после атаки 10 октября?