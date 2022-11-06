В Киеве 7 ноября будет форс-мажор со светом: объяснение энергетиков

Из-за нестабильной ситуации в энергосистеме у жителей столицы с начала недели свет могут выключать не только по графику. Связано это с дефицитом электроэнергии.

Киевляне уже привыкли к тому, что света может не быть в их домах по три раза в сутки. Однако с завтрашнего дня, 7 ноября, ситуация может стать еще более критичной из-за сообщения от Укрэнерго о дефиците, с которым не "справляются" имеющиеся графики.

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Как сообщают в Киевской городской госадминистрации, недостаток электроэнергии только растет. Жителям столицы следует быть готовыми к тому, что уже с 7 утра понедельника может не быть света.

Из-за дефицита электроэнергии в Киеве 7 ноября могут применяться экстренные отключения света. Во время таких отключений графики не будут действовать,

– написали в КГГА.

Прогнозируется, что дефицит в энергосистеме на 32% больше, чем это предусмотрено графиками. Однако в госструктуре заверили, что такие меры крайне необходимы, чтобы не допустить перегрузки высоковольтной инфраструктуры.

Кроме того, прокомментировал возможный форс-мажор на своей странице в фейсбуке Сергей Коваленко – представитель компании YASNO, специализирующейся на электроэнергии. Он отметил, что понимает ситуацию украинцев, и сказал, что в обстоятельствах, когда все постоянно меняется, сложно что-либо планировать. Однако экстренные отключения вводятся, чтобы не повредить сетям еще больше.

Киевляне должны быть готовы ко всему

В случае наступления полного блекаута в Киеве – то есть отключения света – будет происходить эвакуация местного населения. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации. Однако, по словам властей, ситуация контролируемая и пока нет причин говорить о погружении в тотальную тьму.

Как подготовиться к блекауту / Картинка 24 канала

Жителям столицы не стоит паниковать, но рекомендуется экономить по возможности свет и держать всегда заряженными телефоны и павербанки.

Как сохранить заряд на телефоне при отключении света / Советы 24 канала

Напомним, в украинских телеграм-каналах появляется все больше видео, на которых видны моменты отключения света в Киеве. Эти кадры очень впечатляют.

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