Бывшие работники Укрзализныци помогали опрокидывать российские военные эшелоны в Украину

В Харьковской области двух бывших работников Укрзализныци, которые помогали оккупантам перебрасывать в Украину военные эшелоны.

В СБУ отметили, что двое эксработников регионального филиала Укрзализныци в Харьковской области в начале полномасштабного вторжения добровольно перешли на сторону российских захватчиков.

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Как действовали коллаборанты

После захвата части Харьковской области они присоединились к рядам оккупационной администрации. Там один из них "дослужился" до должности руководителя незаконно созданной оккупантами "Купянской путевой машинной станции", а второй стал заместителем производственного подразделения этой "станции".

Коллаборанты дальше помогали российской армии в восстановлении железнодорожного сообщения с Харьковщиной. Это было нужно для обеспечения потребностей оккупационных группировок на восточном фронте.

В частности, злоумышленники способствовали переправке военной техники, вооружения и боеприпасов с территории России в Украину с помощью железной дороги.



Один из задержанных коллаборантов / Фото СБУ

После увольнения региона коллаборанты пытались "залечь на дно" и работники СБУ установили их местонахождение и задержали. Оба сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.

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