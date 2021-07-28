Эквадор лишил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа гражданства

Эквадор лишил гражданства основателя международной организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Соответствующее решение суд принял 26 июля.

Австралиец получил эквадорское гражданство еще в 2018 году. Этому всячески способствовало правительство экс-президента Ленина Морено.

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Ассанжа лишили эквадорского гражданства

Иск с требованием лишить Ассанжа гражданства подал министр иностранных дел Эквадора. В решение суда указано, что процесс натурализации был проведен со многими нарушениями.

В частности эквадорские власти сообщили, что в официальном письме основателя WikiLeaks в 2018 году были обнаружены:

многочисленные несоответствия;

поддельные подписи;

возможные изменения документов;

неуплаченные сборы.

Что такое натурализация?

Процесс предоставления иностранцу гражданства страны уполномоченными органами. Процесс может происходить по специальному закону или по заявлению, которое подало лицо.

Слушание по делу длилось 20 минут без участия самого Ассанжа. Его адвокат заявил, что судебное решение было принято без соблюдения необходимой правовой процедуры. К тому же на момент заседания австралиец находился в тюрьме, поэтому не мог присутствовать при рассмотрении дела.

По словам правозащитника, сторона защиты собирается подавать жалобу. И уже готовит апелляцию с просьбой объяснить причину такого решения.

В то же время в МИД Эквадора подчеркнули, суд действовал прозрачно и правильно, с соблюдением всех необходимых процедур.

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