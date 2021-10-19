Авария произошла в эквадорской провинции Чимборасо. Автобус въехал в овраг в районе Хуан-де-Веласко Пангор.
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К сожалению, 11 человек погибли, еще 12 – травмировались. Спасатели та медики развернули совместную операцию по оказанию помощи пострадавшим на месте.
Как получилось, что автобус улетел в пропасть
По предварительной информации спасателей, автобус вылетел с полосы движения и перевернулся в овраг примерно на глубину 100 метров. Транспорт ехал между городами на юго-западе Гуаякиль и центральной частью города.
Причины аварии еще устанавливаются.
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