Аварія сталась в еквадорській провінції Чимборасо. Автобус в'їхав в яр в районі Хуан-де-Веласко Пангор.

Читайте також Стрілянина в Еквадорі: число загиблих зросло до понад 100 осіб

На жаль, 11 людей загинули, ще 12 – травмувались. Рятувальники так медики розгорнули спільну операцію з надання допомоги постраждалим на місці.

Як вийшло, що автобус полетів у прірву

За попередньою інформацією рятувальників, автобус вилетів зі смуги руху і перекинувся в яр приблизно на глибину 100 метрів. Транспорт їхав між містами на південному заході Гуаякіля і центральною частиною міста.

Причини аварії ще встановлюють.

Схожі трагедії та інциденти