Экватор пройден: уже 14 разведкомплексов "ШАРК" работает на передовой

Сеть ОККО и фонд "Повернись живим" на днях передали военным еще 3 разведкомплекса "ШАРК", средства на производство которых удалось аккумулировать благодаря совместной инициативе "ОКО ЗА ОКО".

На этот раз комплексы получили 44 отдельная артиллерийская бригада, одно из разведывательных подразделений Сил обороны, работающее сейчас на Юге, и 190 учебный центр ВСУ. Так, по состоянию на сегодняшний день на передовой уже работает 14 разведкомплексов. Еще 11 уже закуплены и готовятся к передаче.

Читайте также "ОКО ЗА ОКО": военные получили вторую партию разведкомплексов "ШАРК"

При поддержке "ШАРКов" на передовой уничтожено много вражеской техники на десятки миллионов долларов, среди них:

самоходные пусковые установки БУК-М2 и БУК-М3;

буксированные артиллерийские пушки разных типов;

САУ;

танки;

крайне редкая враждебная РЛС "Ястреб АВ".

Каждый разведкомплекс "ШАРК" состоит из 2-х беспилотников / Фото ОККО

Каждый разведкомплекс состоит из 2-х беспилотников с качественными видеокамерами, которые способны осуществлять трекинг цели даже при скорости объекта в 100 километров в час, пусковой установки-катапульты, а также наземной станции управления, интегрированной в проходное авто.

"ШАРКи" доставили на фронт в рамках инициативы "ОКО ЗА ОКО" / Фото ОККО

Кроме того, в рамках инициативы закуплены 25 дополнительных бортов для быстрой замены потерь на передовой. 10 из них уже передано производителем "Укрспецсистемс".

Напомним, "ОКО ЗА ОКО" – это совместная инициатива ОККО и "Повернись живим", которая длилась с 1 ноября 2022 года по 10 апреля 2023 года. В частности, с каждого литра горючего Pulls, проданного на заправках ОККО в этот период, по 1 гривне перечислялось на "ШАРКи".

Сейчас компания и фонд по аналогичной механике работают уже со второй инициативой – "ОКО ЗА ОКО 2. Вооружим ТрО до зубов". На сегодняшний день 50% от необходимых 400 миллионов гривен на вооружение бригад территориальной обороны уже аккумулировано.