На экваторе – снег и град: в Камеруне шокированы капризами погоды
Источник:CRTV
В Камеруне, который практически расположен на экваторе, выпал снег и град. Африканцы, которым такие осадки в новинку, радуются, а вот власти подсчитывают убытки.
Снег выпал в западной части Камеруна. Больше всего непогода задела коммуну Бана.
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Град повредил плантации и крыши домов
Местные СМИ сообщают о значительных убытках, которые наделала непогода. Так, град и снег повредили сельскохозяйственные плантации и крыши в домах местных жителей. Движение транспорта пришлось временно приостановить.
Власти назвали погоду "проклятием"
И пока камерунцы на фото и видео в соцсетях не могут нарадоваться и перестать бросаться снегом, власти назвали такую погоду "проклятием", которое может разрушить сельское хозяйство.
Мэр Баны Жан-Батист Санга отметил, что такое необычное для Африки явление связано с изменением климата
Смотрите фото снегопада на экваторе / Фото из соцсетей:
Смотрите видео со снегом в Камеруне:
Смотрите на карте, где расположен Камерун:Интересно! Ранее похожие капризы непогоды случились в конце июля 2021 года. Тогда снег выпал в России – на Чукотке и в Магаданской области, здесь даже были заморозки. А в Бразилии засыпало снегом по меньшей мере 13 городов штата Риу-Гранди-ду-Сул.