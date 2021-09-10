На экваторе – снег и град: в Камеруне шокированы капризами погоды

В Камеруне, который практически расположен на экваторе, выпал снег и град. Африканцы, которым такие осадки в новинку, радуются, а вот власти подсчитывают убытки.

Снег выпал в западной части Камеруна. Больше всего непогода задела коммуну Бана.

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Град повредил плантации и крыши домов

Местные СМИ сообщают о значительных убытках, которые наделала непогода. Так, град и снег повредили сельскохозяйственные плантации и крыши в домах местных жителей. Движение транспорта пришлось временно приостановить.

Власти назвали погоду "проклятием"

И пока камерунцы на фото и видео в соцсетях не могут нарадоваться и перестать бросаться снегом, власти назвали такую погоду "проклятием", которое может разрушить сельское хозяйство.

Мэр Баны Жан-Батист Санга отметил, что такое необычное для Африки явление связано с изменением климата

Смотрите фото снегопада на экваторе / Фото из соцсетей:

Смотрите видео со снегом в Камеруне:​

Смотрите на карте, где расположен Камерун:​