Камала Гаррис лидирует на выборах в США: о чем свидетельствуют данные экзитполов

24 Канал продолжает информировать своих читателей о ходе выборов в США. Мы собрали данные экзитполов о том, кто побеждает на выборах президента США в 2024 году.

Первые результаты экзитполов на выборах президента США выложили Edison Research. Сейчас в большинстве штатов лидирует Камала Харрис.

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Какие результаты экзитполов на выборах в США

Первые результаты экзитполов по выборам в США:

Дональд Трамп – 44%

Камала Харрис – 48%

Как проходят выборы в Соединенных Штатах: смотрите интерактивную карту

Предварительно, Трамп побеждает в Неваде (47% против 43%) и Пенсильвании (47% против 46%), а Харрис – в Северной Каролине (48% против 43%), Мичигане (48% против 45%), Висконсине (47% против 44%) и Джорджии (49% против 46%). В Аризоне оба кандидата набрали поровну – по 46%.

Edison Research также указывают, что 73% избирателей по всей стране сказали, что считают, что демократия в США находится под угрозой. 31% из тех, кто проголосовал сказал, что экономика имеет наибольшее значение для принятия решения на выборах. Еще 11% назвали иммиграцию, 14% аборты, 35% состояние демократии, 4% внешнюю политику.

51% избирателей по всей стране сказали, что больше доверяют Трампу в вопросе экономики. 47% сказали, что больше доверяют Харрис.

Стоит заметить, что новым президентом Соединенных Штатов становится не тот, кто наберет больше голосов в общенациональных опросах, а тот кто соберет больше голосов коллегии выборщиков. Решающими станут результаты голосования в так называемых "шатких штатах", или "штатах-качалках". Это такие штаты, как Пенсильвания; Джорджия; Северная Каролина; Мичиган; Аризона; Висконсин; Невада.

Заметьте, 24 Канал ведет текстовую онлайн-трансляцию того, как проходят выборы в США 2024. Присоединяйтесь, чтобы узнать первыми, кто станет новым президентом Соединенных Штатов.

Известно, что в Пенсильвании и Мичигане результаты выборов могут подсчитать быстрее, чем в 2020 году.