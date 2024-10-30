Подмосковье в огне: загорелся один из крупнейших заводов России
Под Москвой 30 октября загорелся один из крупнейших заводов в России. Он специализируется на производстве электроизолирующих материалов.
Под Москвой произошел масштабный пожар на заводе "Электроизолит", который расположен в городе Хотьково. Об этом сообщают пропагандистские телеграмм-каналы, пишет 24 Канал.
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Что сейчас известно о пожаре
Завод является одним из крупнейших предприятий России, специализирующийся на производстве электроизолирующих материалов.
Огонь охватил площадь около трех тысяч квадратных метров. Сейчас причина пожара еще не установлена.
Горит "Электроизолит" в Хотько, под Москвой/ Фото из сети
Обратите внимание! Также сообщается, что возгорание произошло в цехе Института специального машиностроения, продукция которого используется в ракетной, космической и энергетической отраслях России. Электроизолирующие материалы используются для защиты электронных компонентов военной техники, в частности в ракетах и системах навигации, обеспечивая их надежность и безопасность.
Что известно о пожарах на российских заводах: последние новости
- В Воронежской области России в ночь на 28 октября беспилотники атаковали несколько объектов, включая спиртзавод.
- Недавно в Брянске дрон попал в завод микроэлектроники "Кремний", из-за чего произошло возгорание.
- А в прошлом месяце на российском заводе "Омсктрансмаш" вспыхнул масштабный пожар, густой столб дыма был виден за десятки метров.