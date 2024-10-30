Подмосковье в огне: загорелся один из крупнейших заводов России

Под Москвой 30 октября загорелся один из крупнейших заводов в России. Он специализируется на производстве электроизолирующих материалов.

Под Москвой произошел масштабный пожар на заводе "Электроизолит", который расположен в городе Хотьково. Об этом сообщают пропагандистские телеграмм-каналы, пишет 24 Канал.

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Что сейчас известно о пожаре

Завод является одним из крупнейших предприятий России, специализирующийся на производстве электроизолирующих материалов.

Огонь охватил площадь около трех тысяч квадратных метров. Сейчас причина пожара еще не установлена.

Горит "Электроизолит" в Хотько, под Москвой/ Фото из сети

Обратите внимание! Также сообщается, что возгорание произошло в цехе Института специального машиностроения, продукция которого используется в ракетной, космической и энергетической отраслях России. Электроизолирующие материалы используются для защиты электронных компонентов военной техники, в частности в ракетах и системах навигации, обеспечивая их надежность и безопасность.

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