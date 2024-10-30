Під Москвою сталася масштабна пожежа на заводі "Електроізоліт", що розташований у місті Хотьково. Про це повідомляють пропагандистські телеграм-канали, пише 24 Канал.
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Що наразі відомо про пожежу
Завод є одним з найбільших підприємств Росії, що спеціалізується на виробництві електроізолюючих матеріалів.
Вогонь охопив площу близько трьох тисяч квадратних метрів. Наразі причину пожежі ще не встановлено.
Палає "Електроізоліт" в Хотько, під Москвою/ Фото з мережі
Зверніть увагу! Також повідомляється, що загоряння сталось в цеху Інституту спеціального машинобудування, продукція якого використовується в ракетній, космічній та енергетичній галузях Росії. Електроізолюючі матеріали використовуються для захисту електронних компонентів військової техніки, зокрема в ракетах та системах навігації, забезпечуючи їх надійність і безпеку.
Що відомо про пожежі на російських заводах: останні новини
- У Воронезькій області Росії в ніч на 28 жовтня безпілотники атакували кілька об'єктів, включаючи спиртзавод.
- Нещодавно у Брянську дрон влучив у завод мікроелектроніки "Кремній", через що сталося загоряння.
- А минулого місяця на російському заводі "Омськтрансмаш" спалахнула масштабна пожежа, густий стовп диму був видимий за десятки метрів.