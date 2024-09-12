Сам завод розташований на околицях міста Омськ. Де "Омськтрансмаш" на карті та як далеко від України – показує на карті 24 Канал.

До теми У Росії горить завод "Омськтрансмаш": виготовляє "Сонцепьок" й іншу військову техніку

Де "Омськтрансмаш" на карті

Омський завод транспортного машинобудування ("Омськтрансмаш") – це російська машинобудівна компанія. У відкритих джерелах мовиться, що це підприємство – одна з найстаріших машинобудівних компаній в Сибірському регіоні, заснованої в 1896 році.

"Омськтрансмаш" займається виготовленням техніки військового призначення, а також працює над створенням дорожньо-будівельних машин, техніки нафтовидобувного комплексу, а також залізничної техніки. Підприємство опинилося під санкціями після початку повномасштабного вторгнення в Україну, оскільки там виготовляють військову техніку.

У ЗМІ раніше писали, що завод виготовляє САУ, ТОС "Сонцепьок" та іншу військову техніку. Окрім того, "Омськтрансмаш" – єдиний виробник модифікації танків Т-80, – Т-80БВМ.

"Омськтрансмаш" на карті

Завод розташований у промзоні Омська на півночі міста. Поруч біля підприємства – великий приватний сектор, школи та інша інфраструктура. До слова, "Омськтрансмаш" розташований за понад 2300 кілометрів від кордону з Україною.

Що стало причиною пожежі на заводі – невідомо. У ЗМІ пишуть, що зайнявся дах одного з цехів під час ремонту.