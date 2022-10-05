Невиданный кризис в Европе: где самые дорогие коммунальные услуги

Большая зависимость стран Европы от природного газа для производства электроэнергии сильно сказывается на потребителях. Как действуют правительства стран, читайте в материале.

Энергетическая ситуация ухудшится зимой

Европа переживает общеконтинентальный энергетический кризис, вызванный сокращением потоков нефти и газа из России.

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Ожидается, что стоимость электроэнергии в Европе вырастет этой зимой, поскольку высокие цены на газ продолжают влиять на рынок электроэнергии. Дело в том, что снабжение электроэнергией из других источников сокращается из-за распространенных проблем с обслуживанием атомных электростанций и сухой погоды.

Что будет с ценами

средняя цена на электроэнергию для домохозяйств в Великобритании уже по крайней мере на 30% выше, чем у многих европейских соседей.

Некоторые домохозяйства в Великобритании и Европе недавно подписали новые энергетические контракты, а другие продолжают платить цены согласно предварительным соглашениям с поставщиками. В результате новые контракты, вероятно, будут дороже средних цен.

Следовательно, в Великобритании электроэнергия примерно на 30% выше, чем в следующей самой дорогой стране – Италии. Это связано с разным собранием, которое правительство добавляет к счетам для поддержки возобновляемой энергии и бедных домохозяйств.



Стоимость электроэнергии в Европе / Инфографика Financial Times

Ожидается, что более высокие оптовые цены повлияют на рост счетов домохозяйств в некоторых европейских странах этой зимой.

Граждане стран, которые больше всего платят за газ:

Домохозяйства Нидерландов платят самые высокие расходы на газ;

Следующей идет Германия;

Великобритания занимает третье место по ценам на газ для домохозяйств, несмотря на то, что оптовые цены в течение большей части этого лета были ниже европейского эталонного уровня;

Венгрия имеет самые низкие расходы на газ для домохозяйств из-за соглашений с Россией по обеспечению более низких цен на газ.

Обе страны сильно зависели от российских поставок.

Стоимость газа в Европе / Инфографика Financial Times

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Как будут действовать правительства для улучшения

В ЕС уже предложили ограничить цены на российский газ и взыскать налоги с энергетических компаний, чтобы защитить домохозяйства и предприятия.

Вторжение России в Украину сместило энергетическую ось. Из этого не может быть иного выхода, кроме государственного вмешательства,

– сказал Сумит Боуз, основатель группы защиты низких углеродных газов Future Net Zero.

К примеру, Франция ограничивает количество разрешенного повышения цен на электроэнергию.

В Великобритании так называемое ограничение цен, регулирующее подавляющее большинство счетов за электроэнергию для домохозяйств, должно было подняться примерно на 80%. Однако новая премьер-министр Лиз Трасс намерена ввести замораживание цен, которое ограничит обычный домашний счет.

Кроме этого, многие европейские страны объявили об отдельных мерах, таких как снижение налогов.



Как страны Европы поддерживают население в условиях энергетического кризиса / Инфографика Financial Times