В Украине зафиксировали рекордное потребление электроэнергии: что делать людям

Укрэнерго 6 июля зафиксировало рекордное потребление электроэнергии украинцами. Это значение на 7% больше, чем в самый жаркий день в 2022 году.

В компании подчеркнули, что это потребление равно производственной мощности почти 2 атомных энергоблоков. Причиной существенного потребления является активное использование кондиционеров украинскими гражданами.

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Украинцы побили рекорд по потреблению электричества

В Укрэнерго подчеркнули, что высокий уровень потребления электроэнергии 6 июля сохранялся практически до конца дня. Это создавало значительную нагрузку на энергосистему нашей страны.

Кроме того, в компании отметили, что обычно вечером снижается активность солнечных электростанций. Поэтому для покрытия высокого уровня потребления нужно привлекать дополнительные мощности энергоблоков.

Если прошлым летом такие пики потребления для энергосистемы не были слишком сложной задачей, то сейчас резкое увеличение нагрузки существенно усложняет ее работу. Ведь энергосистема все еще восстанавливается после массированных террористических атак россиян,

– подчеркнули в Укрэнерго.

Представители компании отметили, что в настоящее время продолжаются масштабные ремонтные работы на электростанциях и сети. Поэтому в работе находится меньше энергоблоков и основного оборудования высоковольтной инфраструктуры.

Как граждане могут уменьшить потребление электричества

Укрэнерго попросили граждан помочь в сохранении электроэнергии. Особенно это касается вечернего периода дня.

"С 16:00 до 23:00 снизьте использование кондиционеров и мощных электроприборов. Не включайте их одновременно, особенно в вечерние часы", – посоветовали в компании.



Как нужно пользоваться энергоемкими приборами / Инфографика 24 Канала

В заключение там призывали переносить энергоемкое потребление на другие часы суток.

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