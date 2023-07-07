В компанії наголосили, що це споживання дорівнює виробничій потужності майже 2 атомних енергоблоків. Причиною суттєвого зростання споживання є активне використання кондиціонерів українськими громадянами.

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Українці побили рекорд у споживанні електрики

В Укренерго наголосили, що високий рівень споживання електроенергії 6 липня зберігався практично до кінця дня. Це створювало значне навантаження на енергосистему нашої країни.

Крім того, у компанії зазначили, що зазвичай увечері знижується активність сонячних електростанцій, Тому для покриття високого рівня споживання потрібно залучати додаткові потужності енергоблоків.

Якщо минулого літа такі піки споживання для енергосистеми не були занадто складним завданням, то зараз різке збільшення навантаження суттєво ускладнює її роботу. Адже енергосистема все ще відновлюється після масованих терористичних атак росіян,

– підкреслили в Укренерго.

Представники компанії зазначили, що наразі тривають масштабні ремонтні роботи на електростанціях та в мережі. Тому в роботі перебуває менша кількість енергоблоків та основного обладнання високовольтної інфраструктури.

Як громадяни можуть зменшити споживання електрики

Укренерго попросили громадян допомогти у збереженні електроенергії. Особливо це стосується вечірнього періоду дня.

"З 16:00 до 23:00 зменште використання кондиціонерів та потужних електроприладів. Не вмикайте їх одночасно, особливо у вечірні години", – порадили в компанії.



Як потрібно користуватися енергоємними приладами / Інфографіка 24 Каналу

Наостанок там закликали переносити енергоємне споживання на інші години доби.

В Україні змінилися тарифи на електроенергію