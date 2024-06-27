Бронирование в "Дії" заработает в июле, но не для всех, – Федоров
Источник:Минцифра
Электронное бронирование в "Дії" станет доступным для украинцев уже в начале июля. Однако сначала услугой смогут пользоваться только критически важные предприятия.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Он также рассказал об этапах бронирования.
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Активно работаем над электронным бронированием на портале "Дія". Сначала сервис будет доступен для предприятий, которые являются критически важными для экономики страны,
– сообщил Федоров.
По словам министра, бета-тест услуги стартует в начале июля.
Электронное бронирование
Сейчас работодатели для должны подавать заявление в бумажном виде и ждать результат неделями.
7 июня Кабинет министров Украины принял постановление, которая предусматривает возможность бронирования от мобилизации в сервисе "Дія".
Предполагают, что это сделает процесс бронирования легче и быстрее. В Минцифры уточнили, что по времени это будет занимать около одного часа.