В Резерв+ запустили удобную генерацию электронных направлений в ВВК, – Черногоренко

В пятницу, 31 января, в приложении Резерв+ появилась новая услуга. Речь идет о возможности получать электронные направления на военно-врачебную комиссию.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерину Черногоренко. Она поблагодарила за конструктивную критику относительно цифровых реформ в Украине.

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Что известно об услуге

По словам Черногоренко, благодаря удобной генерации электронных направлений больше никто не сможет отказать фразами вроде: "у нас обед", "приходите через две недели" или "встаньте в очередь".

Мы делаем больше, чем цифровые услуги. Мы возвращаем уважение государства к его гражданам,

– написала чиновница.

Напомним, сначала услуга заработает для тех, кто желает пройти медосмотр по собственному желанию. Впоследствии ее расширят и для граждан, которые уже имеют повестку на ВВК.

В то же время реформа не ограничится только цифровизацией. Работа продолжается и над другими изменениями, в частности, интеграцией информационных систем Минздрава и Минобороны, а также внедрением возможности самостоятельного выбора медицинского учреждения для ВВК в системе Резерв+.

К слову, с 28 февраля постановление о пригодности будет доступно только в цифровом формате, что позволит избежать повторного посещения ТЦК. Данные автоматически будут передаваться через информационный обмен в "Оберіг".