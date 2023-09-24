Собственно, 341 народный депутат 20 сентября проголосовал за законопроект с поправками, предусматривающими не только обязательное декларирование должностными лицами своих доходов, но и их публикацию. Затем член комитета парламента по вопросам безопасности и обороны Федор Вениславский прокомментировал это.

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В частности, на брифинге для прессы он сказал, чьи декларации на время действия военного положения будут закрыты. Об этом сообщает 24 Канал.

Кого не касается e-декларирования

Как отметил избранник, будут недоступны декларации военнослужащих, деятельность которых связана с непосредственной опасностью для их жизни и здоровья.

Однако важно, что все государственные чиновники круглосуточно будут иметь доступ к их документам. И вместе с тем понятно, что есть ограничения для лиц, находящихся на временно оккупированных территориях.

Представители органов госвласти, местного самоуправления – на них также не будут распространяться требование открытия круглосуточного доступа к этим декларациям. Поскольку это также связано с их безопасностью,

– констатировал Вениславский.

Кроме того, он назвал это решение Верховной Рады по поддержке вето президента Владимира Зеленского и е-деклараций действительно важным.

Речь шла, что президент настоял, чтобы все декларации высокопоставленных должностных лиц, народных депутатов, руководителей центрального органа исполнительной власти, руководителей сектора безопасности и обороны и других должностных лиц, деятельность которых связана с повышенными рисками, были в открытом доступе.

Что этому предшествовало