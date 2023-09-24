Власне, 341 народний депутат 20 вересня проголосував за законопроєкт з поправками, що передбачають не лише обов'язкове декларування посадовцями своїх доходів, а і їх публікування. Згодом член комітету парламенту з питань безпеки й оборони Федір Веніславський прокоментував це.
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Зокрема, на брифінгу для преси він сказав, чиї декларації на час дії воєнного стану будуть закритими. Про це інформує 24 Канал.
Кого не стосується e-декларування
Як зазначив обранець, будуть недоступними декларації військовослужбовців, діяльність яких пов'язана з безпосередньою небезпекою для їх життя і здоров'я.
Однак важливо, що всі державні посадовці цілодобово будуть мати доступ до їхніх документів. І разом з тим зрозуміло, що є обмеження для тих осіб, що перебувають на тимчасово окупованих територіях.
Представники органів держвлади, місцевого самоврядування – на них також не будуть поширюватися вимога щодо відкриття цілодобового доступу до цих декларацій. Оскільки це також пов'язано з їх безпекою,
– констатував Веніславський.
Окрім того, він назвав це рішення Верховної Ради з підтримки вето президента Володимира Зеленського щодо е-декларацій справді важливим.
Йшлося, що президент наполіг аби всі декларації високопосадовців, народних депутатів, керівників центрального органу виконавчої влади, керівників сектору безпеки й оборони й інших тих посадових осіб, діяльність яких пов'язана з підвищеними ризиками, були у відкритому доступі.
Що цьому передувало
- На початку вересня парламентарі проголосували в цілому за законопроєкт з номером 9534, що хоч і передбачав повернення обов'язково декларування, однак дозволяв його робити не публічним ще рік.
- Після цього президент Володимир Зеленський наклав вето на відповідну ініціативу та повернув її у парламент з пропозицію переголосувати за неї так, аби звіти щодо майнового стану чиновників були відкритими.
- Вочевидь, велику роль в цьому процесі зіграло українське суспільство, що виступило проти версії цього законопроєкту, який народні депутати прийняли в цілому без поправки про публічність.