Андрей Луговой, депутат Госдумы страны-террористки и экс-сотрудник российских спецслужб, является частым гостем пропагандистских ток-шоу Соловьева. В апреле на своем сайте пропагандист опубликовал новость об усилении ответственности уклонистов от мобилизации, а после шквала возмущения россиян удалил сообщение и обвинил в его размещении "укронацистов".

Этим он, как говорится, сам напросился. Как отметили хактивисты "Кибер Сопротивления" : "Не буди лихо пока оно тихо" После обвинений украинцев в своих безумных идеях, хакеры идентифицироватли почтовый ящик Лугового и "постучали внутрь". Они получили доступ не только к почте Лугового, но и к его семьи и канцелярии.

Достойно внимания Пишите завещания, за каждым придет СБУ: украинские пранкеры испугали россиян во время конференции

За отравление Александра Литвиненко догнала карма

В переписках Андрея Лугового и его окружения они нашли много интересного, вплоть до рентгеновских снимков его челюсти. В частности, информацию о том, что в 2006 году именно он выполнил задачу отравления в Лондоне полонием-210 работника советских и российских спецслужб и оппонента режима Путина Александра Литвиненко.

Однако эта спецоперация не обернулась благом и для самого исполнителя. Карма напомнила о себе, ведь даже малые дозы полония-210 могут вызвать злокачественные опухоли в организме человека.

Поэтому в начале апреля Луговой на почту получил свой онкологический диагноз: "C61 – Злокачественное новообразование предстательной железы". Вместе с тем, стало известно, что медики предлагали хирургическое вмешательство, однако депутат письменно отказался от операции и лучевой терапии.

Как отметили волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm, согласно вердикту, вынесенному ЕСПЧ в Страсбурге, Луговой был признан непосредственным исполнителем убийства Литвиненко. Более того, в январе 2016 года британские следователи заявили, что убийство Литвиненко, вероятно, было одобрено самим российским диктатором Путиным, а также тогдашним директором ФСБ Патрушевым.

В настоящее время Луговой находится под санкциями США, ЕС, Канады, Швейцарии, Австралии, Новой Зеландии и Украины.

Павлик Морозов на современный лад

Также хактивистам удалось узнать, что Луговой любит писать доносы на разные общественные объединения и отдельных граждан. Так, например, в феврале 2023 года он придирался к женскому общественному объединению "Мягкая сила". По его мнению, прокурор должен проверить деятельность объединения из-за того, что оно якобы "побуждает россиян к протесту" против проведения так называемой СВО в Украине.

Перед этим он писал донос и за участие в интервью у Дудя. Свое внимание он обратил на поэтессу, актрису и певицу Веру Полозкову. "Брал" он и выше, и в январе 2023 года писал кляузу на Валерия Меладзе.

Придирался он и к блоггерам, участвовавшим в рекламе бренда одежды Stoneedge, и даже к гражданину Великобритании Кристоферу Нейджелу Доннелли. И все это лишь маленькая часть его доносов, которые он делал в виде депутатских запросов против тех, кого он подозревает в "подрывной деятельности" против режима Путина.

Луговому очень не нравится русофобия: видео

Луговой любит свою жену и отмывание денег

Между написанием кляуз и абсурдных заявлений больной онкологией и маразматической пропагандой 56-летний депутат Госдумы не забывает и баловать свою 33-летнюю жену Ксению. Как отметили в InformNapalm, она младше двух дочерей мужчины от первого брака.

Он не забывает отправлять ее отдыхать на Сейшельские Острова, о чем свидетельствуют документы бронирования гостиницы и трансфера на вертолетах, а также закрывает глаза на ее правонарушения. Ксения, которая пробует себя как артистка и выступает под псевдонимом KAYA, активно ведет страницу в запрещенной в России и "экстремистской" соцсети Instagram. Однако за такие "преступления" против режима Луговой почему-то заявления в прокуратуру так и не написал.

Однако, скорее всего, поездка на острова была не только ради отдыха. Ведь в день отлета с островов 14 марта Луговая принимала выписку о своих счетах.

Не исключено, что кроме отдыха, ее семейной задачей было решение определенных финансовых вопросов за пределами России. Ибо с экранов телевизоров российские политики и пропагандисты убеждают россиян, что каждый должен умирать за Россию на войне в Украине и ненавидеть Запад, но если копнуть глубже, то у каждого из них найдутся оффшорные счета или недвижимость за рубежом,

– отметили в InformNapalm.

Волонтеры международного разведывательного сообщества подчеркнули, что опубликованные сегодня материалы – лишь вершинка айсберга, которую "Кибер Сопротивление" позволило обнародовать. Остальная информация же используется в интересах разведки.