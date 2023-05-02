Цим він, так би мовити, сам напросився. Як зазначили хактивісти "Кібер Спротиву": "Не буди лихо поки воно тихо". Після звинувачень українців у своїх божевільних ідеях, хакери ідентифікували поштову скриньку Лугового та "постукали всередину". Вони отримали доступ не лише до пошти Лугового, а й до його родини та канцелярії.

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За отруєння Олександра Литвиненка наздогнала карма

У листуваннях Андрія Лугового та його оточення вони знайшли багато цікавого, аж до рентгенівських знімків його щелепи. Зокрема, інформацію про те, що у 2006 році саме він виконав завдання з отруєння у Лондоні полонієм-210 працівника радянських і російських спецслужб та опонента режиму Путіна Олександра Литвиненка.

Однак ця спецоперація не обернулася добром й для самого виконавця. Карма нагадала про себе, адже навіть малі дози полонію-210 можуть викликати злоякісні пухлини в організмі людини.

Тож у на початку квітня Луговий на пошту отримав свій онкологічний діагноз: "C61 – Злоякісне новоутворення передміхурової залози". Разом з тим стало відомо, що медики пропонували хірургічне втручання, однак депутат письмово відмовився від операції та променевої терапії.

Як зазначили волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm, згідно з вердиктом, винесеним ЄСПЛ у Страсбурзі, Луговий був визнаний безпосереднім виконавцем вбивства Литвиненка. Ба більше, у січні 2016 року британські слідчі заявили, що вбивство Литвиненка, ймовірно, було схвалене самим російським диктатором Путіним, а також тодішнім директором ФСБ Патрушевим.

Наразі Луговий перебуває під санкціями США, ЄС, Канади, Швейцарії, Австралії, Нової Зеландії та України.

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Також хактивістам вдалося довідатися, що Луговий полюбляє писати доноси на різні громадські об’єднання та окремих громадян. Так, наприклад, у лютому 2023 року він прискіпувався до жіночого громадського об’єднання "Мягкая сила". На його думку, прокурор мав би перевірити діяльність об’єднання через те, що воно начебто "спонукає росіян до протесту" проти проведення так званої СВО в Україні.

Перед цим він писав донос й за участь в інтерв'ю у Дудя. Свою увагу він звернув на поетесу, акторку та співачку Віру Полозкову. "Брав" він і вище, та у січні 2023 року писав кляузу на Валерія Меладзе.

Доскіпувався він й до блогерів, які брали участь в рекламі бренду одягу Stoneedge, та навіть до громадянина Великої Британії Кристофера Нейджела Доннеллі. І усе це – лише маленька частка його доносів, які він робив у вигляді депутатських запитів проти тих, кого він підозрює у "підривній діяльності" проти режиму Путіна.

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Луговий любить свою дружину та відмивання грошей

Між написанням кляуз та абсурдних заяв, хворий онкологією та маразматичною пропагандою 56-річний депутат Держдуми не забуває й балувати свою 33-річну дружину Ксенію. Як зазначили в InformNapalm, вона молодша за двох доньок чоловіка від першого шлюбу.

Він не забуває відправляти її відпочивати на Сейшельські Острови, про що свідчать документи бронювання готелю та трансферу на гелікоптерах, а також закриває очі на її правопорушення. Так, Ксенія, яка пробує себе як артистка і виступає під псевдонімом KAYA, активно веде сторінку у забороненій в Росії та "екстремістській" соцмережі Instagram. Однак за такі "злочини" проти режиму Луговий чомусь заяви у прокуратуру так і не написав.

Однак, скоріш за все, поїздка на острови була не заради лише відпочинку. Адже в день відльоту з островів 14 березня Лугова брала виписку про свої рахунки.

Не виключено, що крім відпочинку, її родинним завданням було вирішення певних фінансових питань за межами Росії. Бо з екранів телевізорів російські політики та пропагандисти переконують росіян, що кожний має вмирати за Росію на війні в Україні та ненавидіти Захід, але якщо копнути глибше, то в кожного з них знайдуться офшорні рахунки, або нерухомість за кордоном,

– зазначили в InformNapalm.

Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти підкреслили, що опубліковані сьогодні матеріали – лише вершинка айсберга, яку "Кібер Спротив" дозволив оприлюднити. Решта інформації ж використовується в інтересах розвідки.