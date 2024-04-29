Такое мнение 24 Каналу высказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что это может быть страна, которая была в составе СССР. Впрочем, не в НАТО. Отметим, что для усиления мобилизации в России запретят выезд военнообязанных из страны.
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"Путин понял, если он хочет на финише своей карьеры запомниться не проигрышной войной в Украине, а какой-то "победой", то ему, возможно, придется выбрать более спокойную цель, более мелкую цель", – предположил Тизенгаузен.
Для милитаризации России Путину надо "привести в порядок" мобилизационный ресурс. Однако, например, автоматические повестки в стране-агрессоре могут спровоцировать еще одну волну выезда граждан. Это может быть последняя такая волна.
Для всего мира это новость, что Путин собирается или здесь (в Украине – 24 Канал) воевать долго, или потом еще одну – две войны, сколько получится, осуществить,
– сказал политтехнолог.
Россия хотела малыми силами захватить Украину и сменить власть. Если бы это ей удалось, Тизенгаузен убежден, что западные страны даже не успели бы ввести санкции против страны-агрессора, как диктатор поставил бы к власти президента-беглеца Виктора Януковича.
"Весь цивилизованный мир понял, что как с Крымом, "беззубые санкции", уже все, не получится. Здесь уже оружием надо помогать. Здесь уже надо говорить о введении войск, возможно, контингентов и т.д.", – добавил политтехнолог.
Мобилизация в России: что известно
- В стране-агрессоре с 1 ноября заработает реестр воинского учета и реестр повесток. Для россиян, которые получат повестку, будет действовать запрет на выезд из страны. А если призывник не придет в военкомат в течение 20 дней, он не сможет, в частности, становиться самозанятым, управлять авто, брать кредиты и оформить загранпаспорт.
- По данным британской разведки, в российскую армию в 2024-м году планируют привлечь по контракту около 400 тысяч военных. Так Москва хочет увеличить армию до 1,32 миллиона в этом году и 1,5 миллиона впоследствии.
- В то же время в России под угрозой срыва весенний призыв. Желающих вступать в ряды российской армии очень мало, несмотря на масштабную агитацию. Сейчас российское информационное пространство заполнено утверждением, что якобы срочная служба гарантирует неучастие в войне против Украины. В то же время по российской железной дороге начали курсировать агитпоезда.