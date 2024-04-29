Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що це може бути країна, яка була у складі СРСР. Утім, не в НАТО. Зазначимо, що для посилення мобілізації в Росії заборонять виїзд військовозобов'язаних із країни.

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"Путін зрозумів, якщо він хоче на фініші своєї кар'єри запам'ятатися не програшною війною в Україні, а якоюсь "перемогою", то йому, можливо, доведеться вибрати спокійнішу ціль, дрібнішу ціль", – припустив Тизенгаузен.

Для мілітаризації Росії Путіну треба "привести до ладу" мобілізаційний ресурс. Однак, наприклад, автоматичні повістки у країні-агресорці можуть спровокувати ще одну хвилю виїзду громадян. Це може бути остання така хвиля.

Для всього світу це новина, що Путін збирається або тут (в Україні – 24 Канал) воювати довго, або потім ще одну – дві війни, скільки вийде, здійснити,

– сказав політтехнолог.

Росія хотіла малими силами захопити Україну та змінити владу. Якби це їй вдалося, Тизенгаузен переконаний, що західні країни навіть не встигли б ввести санкції проти країни-агресорки, як диктатор поставив би до влади президента-утікача Віктора Януковича.

"Весь цивілізований світ зрозумів, що як із Кримом, "беззубі санкції", вже все, не вийде. Тут уже зброєю треба допомагати. Тут уже треба говорити про введення військ, можливо, контингентів тощо", – додав політтехнолог.

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