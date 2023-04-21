Е-призыв в России превратят в "супербазу" данных, – The Bell

Россия планирует превратить единый реестр военнообязанных в "супербазу". Там будет вся возможная информация о человеке.

Сейчас "супербазы" пока не существует. Напомним, что недавно Владимир Путин подписал закон об электронных повестках в России.

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Е-призыв в России превратят в "супербазу" данных

На сегодняшний день в российских городах процесс "цифровизации" военкоматов почти завершили. "Супербаза" данных появится не раньше осеннего призыва.

The Bell считает, что, вероятно, разрабатывать реестр будет не "Ростелеком", а один из крупных подрядчиков ФСБ. В реестре военного учета будет очень много личных данных – от стандартного набора типа паспорта и ИНН до фактического места жительства и состояния здоровья.

Под шумок хотят сделать "супербазу" данных, куда будет собрана вся возможная информация на человека. Это старинная мечта собрать все в одном месте. Сделать это хотели уже давно, но это не получалось, потому что разные органы не горели желанием обмениваться данными,

– рассказал собеседник издания.

Отмечается, что проект "супербазы" на основе единого реестра военнообязанных, безусловно, потребует немало усилий от силовиков. Человек у государства будет как на ладони, а те, кто будет иметь доступ к этой базе, станут главными поставщиками информации на черный рынок.

Что этому предшествовало

Владимир Путин подписал закон о приравнивании электронных повесток к бумажным. 11 апреля Госдума приняла соответствующий законопроект сразу во втором и третьем чтении.

Кстати, ранее в России категорически исключали отправку повесток через "Госуслуги" и называли это "невозможным".