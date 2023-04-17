Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политический аналитик из США Армен Чибухчян и призвал срочно уезжать из страны. Он подчеркнул, что подобных методов не было даже у Гитлера.
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Никаких прав на жизнь
Теперь у россиян один путь – на войну. Хотя в Кремле и лгут, убеждая, что новый закон не касается мобилизации, а только военного учета. Но вместе с тем тому, кто получил повестку, запретят выезжать за границу, а уклонистов ограничат в правах на управление авто.
"Беспрецедент: или иди на войну, или тебя будут лишать всех прав. Чтобы продолжить жить так, как раньше – пойди на войну, попробуй выжить, не вернись в черном пакете. Если пройдешь эти круги ада, тебе разрешат жить", – прокомментировал новые реалии России политический аналитик.
Армен Чибухчян об электронных повестках в России: смотреть видео
Нацменьшинства под угрозой
Первыми, кто окажется под угрозой в таких обстоятельствах, будут нацменьшинства, считает эксперт. Они должны понять, что в России катастрофическая проблема с мобилизацией и "решать" ее будут именно они.
Я призываю все нацменьшинства, живущие в России, особенно тех, у кого нет автономного округа, покинуть страну. Все должны понимать, что первыми пойдут (на войну – 24 Канал) они. Это будут армяне, грузины, молдаване, казахи, таджики, узбеки, киргизы – их первыми будут забирать. Это те, кто получил российское гражданство и у них оно двойное. Отправляйте своих детей, мужчин. У вас есть куда вернуться – на родину и остаться в живых. Лучше зарабатывать на черный хлеб, но остаться в живых,
– сказал Чибухчян.
Он добавил, что в дальнейшем с каждым годом в России все сложнее будет ситуация с работой и заработком.
"Никакие оправдания вас не спасут. Это даже не хулиганское государство. Не знаю как охарактеризовать это. Если посмотреть в историю, я не думаю, что у Гитлера были такие методы", – резюмировал эксперт.
Повестки в России: последнее
- Кремль не ожидал такой волны паники среди населения. Россияне будут готовы ломать себе руки и ноги, чтобы не идти на войну.
- Россия превращается в цифровой концлагерь. Граждане будут убегать за границу, а новый закон может вызвать новую волну коррупции среди работников военкоматов.
- Владимиру Путину не нужны люди внутри страны. Ему достаточно несколько миллионов обслуживающего персонала. А прямо на фронте, чтобы восполнить потери, от 300 до 400 тысяч.