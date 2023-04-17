Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політичний аналітик із США Армен Чібухчян і закликав терміново виїжджати з країни. Він наголосив, що подібних методів не було навіть у Гітлера.

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Жодних прав на життя

Відтепер у росіян один шлях – на війну. Хоча в Кремлі й брешуть, переконуючи, що новий закон не стосується мобілізації, а винятково військового обліку. Але разом з тим тому, хто отримав повістку, заборонять виїжджати за кордон, а ухилянта обмежать в правах на керування авто.

"Безпрецедент: або йди на війну, або тебе будуть позбавляти усіх прав. Щоб продовжити жити так, як раніше – піди на війну, спробуй вижити, не повернись в чорному пакеті. Якщо пройдеш ці кола пекла, тобі дозволять жити", – прокоментував нові реалії Росії політичний аналітик.

Армен Чібухчян про електронні повістки в Росії: дивитись відео

Нацменшини під загрозою

Першими, хто опиниться під загрозою за таких обставин, будуть нацменшини, вважає експерт. Вони мають зрозуміти, що в Росії катастрофічна проблема з мобілізацією і "вирішувати" її будуть саме вони.

Я закликаю всі нацменшини, які живуть в Росії, особливо тих, у кого немає автономного округу, залишили країну. Всі мають розуміти, що першими підуть (на війну – 24 Канал) вони. Це будуть вірмени, грузини, молдавани, казахи, таджики, узбеки, киргизи – першими їх будуть збирати. Це ті, хто отримав російське громадянство і в них воно подвійне. Відправляйте своїх дітей, чоловіків. У вас є куди повернутися – на батьківщину і залишитися в живих. Краще заробляти на чорний хліб, але залишитися в живих,

– сказав Чібухчян.

Він додав, що надалі з кожним роком в Росії все складнішою буде ситуація з роботою і заробітком.

"Жодні виправдання вас не врятують. Це навіть не хуліганська держава. Не знаю як охарактеризувати це. Якщо поглянути в історію, я не думаю, що у Гітлера були такі методи", – резюмував експерт.

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