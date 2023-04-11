Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив громадський діяч і журналіст з Казахстану Арман Шураєв. За його словами, Росія все більше стає схожою на Північну Корею.
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"Росія все більше стає схожою на Північну Корею. Не через санкції. Росія сама опускає "залізну завісу". Сєргєй Міронов (депутат держдуми – 24 Канал) запропонував ввести візовий режим з країнами Центральної Азії, у тому числі – з Казахстаном", – зауважив він.
Росіяни будуть готові калічити себе
Шураєв зазначив, що росіяни вже потрохи починають прозрівати, що триває війна не для "захисту батьківщини", про що говорять з екранів телевізорів, а за амбіції бункерного діда Владіміра Путіна.
"Я думаю, що росіяни прозрівають. У них нема мотивації помирати. Якби мовилось про захист батьківщини, своїх кордонів, але ж мовиться просто про задоволення амбіцій бункерного діда", – сказав журналіст.
Громадський діяч з Казахстану переконаний, що росіяни будуть готові ламати собі ноги, руки, вигадувати страшні діагнози, усе, щоб не опинитись на війні в Україні.
Думаю, що найбагатшими людьми стануть військкоми. У мене є кілька однокласників, які раніше переїхали в Росію. Від 10 до 30 тисяч доларів просять військкоми для того, щоб їхні діти не потрапили на фронт в Україну,
– розповів Шураєв.
Шураєв про нові умови вручення повісток у Росії: дивіться відео
Мобілізація у Росії по-новому: що відомо
- Держдума 11 квітня ухвалила в остаточному III читанні закон про єдиний реєстр військовозобов'язаних. Тепер він буде формуватися в автоматизованому режимі. Найголовніший пункт: "громадяни, які підлягають мобілізації, зобов'язані отримувати повістки". Або у паперовому варіанті, або електронному, але усі росіяни, які підлягають мобілізації – точно отримають повістку.
- Усім громадянам, які отримали повістку – заборонено виїзд з країни. Правда, тут є уточнення: "до їх візиту до військкомату". Але потім за кордон їх таки відправлять – в Україну з поганим екіпіруванням вести бій проти ЗСУ.
- Зазначають, що серед інших заходів – обмеження на право керування автомобілем для ухилянта, якщо він не прийшов на порядок денний протягом 20 днів з його отримання.
- Окрім того, створять загальну електронну базу даних призовників, дані до якої обов'язково мають вносити Федеральна податкова служба, органи слідства, суди, пенсійний фонд, медичні організації, ЦВК, виші та інші організації.
- Російські пропагандисти пишуть, що нібито повістка вважатиметься врученою через 7 днів з моменту появи її в реєстрі. Так званий "реєстр" має бути публічним.