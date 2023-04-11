Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив громадський діяч і журналіст з Казахстану Арман Шураєв. За його словами, Росія все більше стає схожою на Північну Корею.

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"Росія все більше стає схожою на Північну Корею. Не через санкції. Росія сама опускає "залізну завісу". Сєргєй Міронов (депутат держдуми – 24 Канал) запропонував ввести візовий режим з країнами Центральної Азії, у тому числі – з Казахстаном", – зауважив він.

Росіяни будуть готові калічити себе

Шураєв зазначив, що росіяни вже потрохи починають прозрівати, що триває війна не для "захисту батьківщини", про що говорять з екранів телевізорів, а за амбіції бункерного діда Владіміра Путіна.

"Я думаю, що росіяни прозрівають. У них нема мотивації помирати. Якби мовилось про захист батьківщини, своїх кордонів, але ж мовиться просто про задоволення амбіцій бункерного діда", – сказав журналіст.

Громадський діяч з Казахстану переконаний, що росіяни будуть готові ламати собі ноги, руки, вигадувати страшні діагнози, усе, щоб не опинитись на війні в Україні.

Думаю, що найбагатшими людьми стануть військкоми. У мене є кілька однокласників, які раніше переїхали в Росію. Від 10 до 30 тисяч доларів просять військкоми для того, щоб їхні діти не потрапили на фронт в Україну,

– розповів Шураєв.

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